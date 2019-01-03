Трамп запугивает американцев распавшимся СССР

Президент заявил, что Советский Союз обанкротился из-за войны в Афганистане

Шатдаун в США - приостановка работы ряда государственных ведомств из-за отсутствия финансирования - может затянуться на несколько недель. Такие прогнозы делают в американском Сенате однопартийцы Дональда Трампа. Сам он отказывается подписывать главный финансовый документ из-за разногласий с демократами по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Между тем, американские СМИ сообщают ,что американский лидер пытается сэкономить на другом проекте.

Дональд Трамп продолжает шокировать мировую общественность неожиданными заявлениями. Под занавес уходящего года вразрез с официальными заявлениями Пентагона он объявил о выводе американских войск из Сирии. Теперь сам же упорно подогревает слухи об уходе из Афганистана. Пока только намеками: мол, и СССР обанкротился из-за войны в Афганистане, и стал Россией.

По словам американского президента Советский Союз был вынужден начать боевые действия в Исламской Республике, потому что афганские террористы проникли на советскую территорию. Но для США сегодня эта война не актуальна, тратить свои деньги на нее, по версии Трампа, должны ближайшие соседи - Пакистан, Индия и Россия. У Вашингтона сейчас заботы поближе и поважнее - стена на границе с Мексикой, на которую демократы никак не хотят выделять средства.

"Послушайте, это национальная безопасность. Мы говорим именно об этом. Так же как мы говорим о расходах на оборону. Так же как мы говорим о Сирии или Афганистане, или других местах. В Афганистане мы за один только месяц тратим больше, чем нужно на строительство целой стены. Давайте посмотрим на это и с другой стороны. Мы тратим в Афганистане денег больше, чем другие страны за некоторым исключением. Это ненормально. Это смешно", - заявил Трамп.

Намеки Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Афганистана активно подхватила пресса. СМИ пишут о планах Вашингтона вдвое сократить военное присутствие США в Исламской Республике. Сейчас там находятся около 14 тысяч солдат. Военные неохотно комментируют слухи, не имея на руках четкого приказа, но на условиях анонимности сообщают репортерам, что даже существует некий срок - 12 месяцев. При этом, войска специального назначения в Афганистане останутся и продолжат наносить удары по позициям талибов.

Американские эксперты говорят о том, что основную выгоду от присутствия войск США в Афганистане получает не Вашингтон, а его соперники - русские, китайцы, пакистанцы, индийцы и иранцы. Которые выстраивают в этом регионе транспортные коридоры и реализуют энергетические проекты, в то время как безопасность обеспечивается за счет американских налогоплательщиков.

На фоне споров президента и Конгресса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, в Штатах продолжает так называемый шатдаун. Американский президент 2 января провел встречу с представителями конгресса. На пятницу назначены очередные переговоры. Демократы стоят на своем: более чем 1,3 миллиарда долларов на стену не согласуют. Трамп требует 5 миллиардов. И готов продолжать шатдаун столько, скольку потребуется. Пока две стороны упираются и не хотят идти на компромисс с конца декабря парализована работа сразу нескольких ключевых ведомств, включая Госдеп, минюст, министерство транспорта и сельского хозяйства.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"