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"Он был гением": коллеги оплакивают Криса Кельми

10:32
  • четверг
  • 03 января 2019

Певец скончался после празднования Нового года

Российский певец, композитор Крис Кельми скончался 1 января. Артисту было 63 года. Он умер на своей даче в Наро-Фоминском районе Подмосковья, передает "ТВ Центр".
Появились подробности смерти Криса Кельми

Друзья и родные скорбят в связи с кончиной исполнителя. Музыкальный продюсер Александр Чепарухин написал на своей странице в соцсети, что разрыдался, увидев трагические новости. "И сижу я сейчас утром в Лос-Анджелесе, смотрю это и горько плачу", — заявил Чепарухин.

Певица Лада Дэнс назвала Кельми ярким человеком и посетовала, что пагубное пристрастие убивает все больше творческих людей. "Я знаю, что он пил последние три года сильно и к сожалению, этот недуг хороших мужчин и музыкантов и вообще людей забирает", — сказала Дэнс в беседе с РЕН.

В свою очередь Лолита Милявская заявила, что Крис Кельми был гением. "Давайте все споем сегодня песню "Замыкая круг". Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса", — отметила Лолита в видеообращении, которое размещено в Instagram.

В 1980-е и 1990-е Крис Кельми был одним из самых популярных рок-музыкантов в стране. Инженер по первому образованию, закончил Гнесинку по специальности пианист. Свой сценический псевдоним Крис - Анатолий Кельми взял в честь главного героя повести Станислава Лема "Солярис".

Музыкант в разные годы был участником групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-ателье", потом выступал сольно. Наибольшую известность артисту принесли песни "Усталое такси" и "Ночное рандеву", а также хит  1980-х "Замыкая круг", который исполняли самые известные музыканты.

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