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Полгода без денег: украинские шахтеры объявили голодовку

12:43
  • четверг
  • 03 января 2019

Люди требуют выплатить им зарплату

Украинские горняки объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Акцию протеста начали сотрудники одной из шахт в Донецкой области, передает "ТВ Центр".

Позже к ним присоединились еще несколько человек. По информации независимого профсоюза горняков, работникам не платят жалованье почти полгода. Митинги шахтёров, которые остаются без средств к существованию, явление на Украине частое. Общая задолженность по зарплате перед горняками страны, по данным того же профсоюза, превышает 40 миллионов долларов.

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