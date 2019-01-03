Полгода без денег: украинские шахтеры объявили голодовку

Люди требуют выплатить им зарплату

Украинские горняки объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Акцию протеста начали сотрудники одной из шахт в Донецкой области, передает "ТВ Центр".

Позже к ним присоединились еще несколько человек. По информации независимого профсоюза горняков, работникам не платят жалованье почти полгода. Митинги шахтёров, которые остаются без средств к существованию, явление на Украине частое. Общая задолженность по зарплате перед горняками страны, по данным того же профсоюза, превышает 40 миллионов долларов.