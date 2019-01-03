Опубликованы загадочные кадры с "темной" стороны Луны

На обратную сторону спутника Земли впервые совершил посадку космический аппарат

Впервые в истории человечества космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны. Новую миссию по изучению естественного спутника нашей планеты запустил Китай. Первые снимки тёмной стороны сделала советская межпланетная станция ещё в 1959 году. Однако о посадке не было речи до этого дня. Беспилотный аппарат "Чанъэ-4" проведёт целый ряд экспериментов. В частности, попытается определить происхождение Луны, передает "ТВ Центр".

Давняя мечта ученых - миссия, которую первыми выполнили китайцы. Беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила посадку на обратной поверхности спутника Земли в районе Южного полюса. На видимой части Луны космические аппараты уже бывали. Последней там работала советская станция - целых четыре десятилетия назад. Скрытую от глаз поверхность земного спутника ранее фотографировали. Но посадка там произошла впервые в истории. При подготовке своей миссии китайские ученые опирались на иностранные разработки. Инженерную модель поверхности и грунта для них готовили коллеги из России.

"Для китайского народа полёт на Луну был тысячелетней мечтой. Человечество всегда стремилось исследовать неизведанное. Это в нашей природе, это основной импульс для развития науки и техники. Обратная сторона Луны таинственна и далека от нашей планеты. Мы решили совершить посадку именно там, несмотря на возможные трудности", ­- рассказал ученый У Вэйжэнь.

Свой зонд разработчики из Поднебесной назвали в честь китайской богини Луны. Аппарат должен исследовать место посадки и собрать уникальные образцы грунта. Лунная кора образовалась более четырех миллиардов лет назад. На Земле горных пород такого возраста не сохранилось. Образцы грунта помогут ученым пролить свет не только на происхождение спутника Земли, но и, возможно, раскрыть тайну образования нашей планеты.

Кроме этого, беспилотная станция доставила на Луну контейнер с семенами картофеля и яйцами шелкопряда. Ученые будут наблюдать за их развитием в условиях слабой гравитации. Это важно для самообеспечения лунной базы, строительство которой следующий шаг амбициозной космической программы. Подобными разработками сейчас занимаются и другие страны. Российский аппарат "Луна-ресурс-2" оправится к земному спутнику уже в ближайшие годы.

Кристина Мамиконян, Павел Румянцев, Виталий Марченко, "ТВ Центр".