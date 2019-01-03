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В Москве на "Ёлку мэра" пригласили более 32 тысяч детей

13:00
  • четверг
  • 03 января 2019

После выступлений всем вручают новогодние подарки

Яркие театральные представления, цирковые номера и множество подарков. В столице в Гостином дворе для маленьких москвичей приготовили настоящую новогоднюю сказку, передает "ТВ Центр".

"Ёлка мэра" встречает гостей световыми эффектами и трёхмерной графикой. Мюзиклы, концерты с использованием необычных декораций, всеми любимые детские сказки на современный лад.

Билеты на грандиозное представление получили более 32 тысяч детей. Среди них победители олимпиад и спортивных соревнований, а также сироты и дети с ограниченными возможностями. После выступлений всем им вручают новогодние подарки.

 

 

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