В Москве на "Ёлку мэра" пригласили более 32 тысяч детей

После выступлений всем вручают новогодние подарки

Яркие театральные представления, цирковые номера и множество подарков. В столице в Гостином дворе для маленьких москвичей приготовили настоящую новогоднюю сказку, передает "ТВ Центр".

"Ёлка мэра" встречает гостей световыми эффектами и трёхмерной графикой. Мюзиклы, концерты с использованием необычных декораций, всеми любимые детские сказки на современный лад.

Билеты на грандиозное представление получили более 32 тысяч детей. Среди них победители олимпиад и спортивных соревнований, а также сироты и дети с ограниченными возможностями. После выступлений всем им вручают новогодние подарки.