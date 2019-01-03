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Появились новые данные о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

12:46
  • четверг
  • 03 января 2019

Малышу удалось сохранить пальчики

Состояние здоровья 10-месячного Вани Фокина, спасённого в Магнитогорске улучшилось. Как сообщили в Минздраве, ребёнок провёл ночь спокойно. Врачи делают всё необходимое, чтобы малыш как можно быстрее шёл на поправку, передает "ТВ Центр".
Появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

За жизнь выживших продолжают бороться врачи. Ситуацию под личным контролем держит министр здравоохранения Вероника Скворцова. Спасенный накануне младенец под присмотром лучших специалистов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас его состояние улучшилось и оценивается, как стабильное. Накануне шла речь об ампутации кончиков пальцев. Однако медикам удалось найти решение, которое позволило избежать такой операции.

В лечении ребенка принимает участие один из лучших детских врачей Леонид Рошаль. Под его присмотром пострадавшие идут на поправку. Стало известно, что подросток, получивший травмы после взрыва бытового газа, переведен из реанимации в обычную палату.

Пострадавшими активно занимаются и местные власти. Губернатор Челябинской области ведет прием прямо в волонтерском штабе, который развернут в школе рядом с местом трагедии. Для оставшихся без дома собирают продукты и вещи. Помогают оперативно восстановить документы.

К этому часу известно о 38 погибших. Семьи жертв трагедии получат по миллиону рублей. Первые похороны состоятся 4 января.

Александр Огородников. Борис Иванин. ТВ Центр.

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