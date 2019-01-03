Из-за упертого Трампа в США переполнены нечистотами общественные туалеты

Заповедники обрастают мусором из-за шатдауна

"Шатдаун" в США - приостановка работы Госдепа, Минюста и ряда других ведомств из-за отсутствия финансирования - может затянуться ещё на несколько недель. Об этом заявили в Сенате. Республиканцы и демократы не могут договориться о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует пять миллиардов долларов. Демократы предлагают в четыре раза меньше. А пока бюджет не принят, сотни чиновников в вынужденном неоплачиваемом отпуске, передает "ТВ Центр".

Шатдаун - грязное дело. Доказано в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три. На природоохранной территории возникла проблема с уборкой туалетов. Заповедник прекратил работу, потому что все его сотрудники, как госслужащие, отправлены на бессрочные каникулы. Приехавшие туристы разочарованно читают соответствующие объявления и не понимают столь радикальных мер. Некоторые, ради единения с природой, готовы потерпеть.

"Нервничаем. Закрывать национальные парки из-за шатдауна, разве кто-то мог спрогнозировать такое развитие ситуации?! Может быть, нужно было просто попросить всех посетителей не пользоваться туалетами. Тогда сохранили бы и природу в чистоте, и не так дискредитировали наше правительство", - заявила одна из посетительниц.

Американский шатдаун, которому уже две недели, обещает быть долгим. Первый раунд переговоров Трампа с сенаторами не принес ровным счетом никаких результатов. Хотя лидер республиканского большинства Митчел Макконнел и назвал дискуссию "хорошей", но это, скорее, из уважения к президенту-однопартийцу.

"Я не думаю, что сегодня был достигнут прогресс, но мы обсудили все аспекты. Мы надеемся, что в ближайшие дни и недели мы сможем достичь согласия", - отметил Макконнел.

Стартовавший в конце декабря шатдаун стал третьим для США за 2018 год. Работа правительства практически полностью блокирована. Без финансирования остаются Госдепартамент, Министерство торговли, Минсельхоз и даже NASA. На каникулах транспортники и юристы. Всего около 400 тысяч госслужащих. Следует добавить и сотрудников частных компаний, работающих с государством по контрактам. На такую лихорадку сильнейшим обвалом отреагировали фондовые рынки. До сих пор не принят бюджет. Но все это не тревожит инициатора шатдауна.

"У нас шатдаун, потому что демократы отказываются профинансировать безопасность на границе. Они играют в политические игры в преддверии президентских выборов 2020 года. США необходима стена на границе с Мексикой. Некоторые вещи, такие как колесо или стена, никогда не устаревают", - заявил Трамп.

Стена на мексиканской границе для Трампа настоящая идея фикс. Он требует, чтобы сенат утвердил расходы в пять миллиардов долларов на безопасность границы. Упираются демократы, готовые выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств. 3 января к "синим" переходит большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, что лишь увеличивает политических вес оппонентов президента.



Павел Прокопенко, ТВ Центр.