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Пытался спасти ребенка: в Таиланде из-за тайфуна "Пабук" погиб россиянин

13:22
  • четверг
  • 03 января 2019

Трагедия произошла на Самуи

К Таиланду подобрался мощный тайфун "Пабук". На курортах закрыты пляжи, часть туристов покинули прибрежную зону, оставшимся рекомендуют не покидать отелей.

Несмотря на предупреждения уже появились первые жертвы. Трагедия разыгралась на Самуи. 2 января около двух часов дня семья российских туристов из четырех человек вышла на пляж Тонгсон Бэй. У океана были расставлены запрещающие купание знаки, но погода показалась отдыхающим нормальной, и они решили окунуться.

В какой-то момент на пляж хлынули огромные волны, один из детей стал тонуть примерно в 50 метрах от берега. Отец бросился на помощь и смог вытолкнуть на берег подростка. Самого мужчину сбило волной и бросило на скалы. Россиянин погиб. О трагедии сообщил портал Pattaya Now.

Напомним, на популярные курорты Таиланда обрушился мощнейший тайфун "Пабук". Туристов заранее просили покинуть прибрежную зону из-за разгула стихии. "Пабук" может стать самым мощным тайфуном в регионе за последние несколько десятков лет. Шторм угрожает островам Самуи и Пхукет.

 

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