На Европу обрушился страшный шторм

Стихия громит все на своем пути

Огромные волны и шквалистый ветер. Мощный шторм обрушился на северную часть Европы. У побережья Нидерландов один из крупнейших в мире сухогрузов потерял около 300 контейнеров.15-метровые волны просто смыли их с борта. Во власти непогоды сейчас Финляндия, Швеция, Эстония и Латвия. Шторм бушует и в Калининградской области.

В Нидерландах на берегу моря местные жители как на распродаже, только платить ни за что не нужно. Из набегающих волн вылавливают обувь. К берегу прибило и бытовую технику, и детские игрушки. Дары моря - иначе и не скажешь. Почти 270 контейнеров с товарами шторм сорвал с борта сухогруза, который следовал из бельгийского Антверпена в Германию. Правда, находки могут оказаться опасными. В море попали и ядовитые химикаты, их перевозили тем же рейсом. Район крушения патрулирует транспортный флот военно-воздушных сил Голландии, передает "ТВ Центр".

Смертельные последствия непогода уже вызвала в Дании. Накануне там произошла крупная железнодорожная авария. Сильный ветер буквально содрал обшивку с товарных вагонов. Листы железа угодили прямо в скоростной пассажирский поезд, который мчался навстречу. Из-за резкого торможения шесть человек погибли, еще 16 получили ранения.

Железнодорожное сообщение сейчас нарушено и в Финляндии, которая тоже оказалась во власти стихии. Из графика выбились поезда, следовавшие в Санкт-Петербург. Местами не работает мобильная связь, а почти 95 тысяч домов остались без света. Юг страны шторм накрыл еще минувшей ночью.

Постепенно циклон смещается в Прибалтику. Волны бушуют в курортной латвийской Юрмале. Из-за сильного ветра в морских портах принудительно ограничили движение судов. В Балтийском море частично прекращено и паромное сообщение.

А в городе Пионерский - это в Калининградской области - плавкран "Геркулес", поддавшись штормовому ветру, пробил борт траулера. Он в итоге затонул, как и еще одно судно. В Светлогорске из-за сильного ветра волны разрушили часть набережной, потрепало и Куршскую косу. В регионе даже было объявлено штормовое предупреждение, силы МЧС привели в повышенную готовность. Перебои были и в работе воздушной гавани "Храброво", но сейчас там возобновляют работу в обычном режиме.

Борис Иванин, ТВ Центр.