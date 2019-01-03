ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После позора с новогодним обращением Порошенко отключил два телеканала

14:06
  • четверг
  • 03 января 2019

Президент Украины продолжает бороться со свободой слова

Пётр Порошенко продолжает бороться со свободой слова на Украине. На этот раз там ограничили вещание двух местных телеканалов NewsOne и 112, передает "ТВ Центр".

Ранее депутаты Верховной Рады из Блока Петра Порошенко приняли постановление о санкциях в отношении этих СМИ за "антиукраинскую деятельность". Якобы они неправильно освещали события в Донбассе и на Майдане.

Остаётся в СИЗО журналист Кирилл Вышинский. Главному редактору РИА Новости-Украина грозит до 15 лет лишения свободы по абсурдному обвинению в госизмене. В конце декабря защита подала очередную апелляцию.

Отметим, что в новогоднюю ночь украинский телеканал "1+1" решил вместо обращения Порошенко к народу показать заявление Владимира Зеленского. Слово президенту дали только после полуночи, когда большинство зрителей уже ушли запускать фейерверки.

 

Новости по теме
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
Логотип телеканала "NEWSONE"
Логотип телеканала "NEWSONE"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.