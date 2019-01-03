После позора с новогодним обращением Порошенко отключил два телеканала

Президент Украины продолжает бороться со свободой слова

Пётр Порошенко продолжает бороться со свободой слова на Украине. На этот раз там ограничили вещание двух местных телеканалов NewsOne и 112, передает "ТВ Центр".

Ранее депутаты Верховной Рады из Блока Петра Порошенко приняли постановление о санкциях в отношении этих СМИ за "антиукраинскую деятельность". Якобы они неправильно освещали события в Донбассе и на Майдане.

Остаётся в СИЗО журналист Кирилл Вышинский. Главному редактору РИА Новости-Украина грозит до 15 лет лишения свободы по абсурдному обвинению в госизмене. В конце декабря защита подала очередную апелляцию.

Отметим, что в новогоднюю ночь украинский телеканал "1+1" решил вместо обращения Порошенко к народу показать заявление Владимира Зеленского. Слово президенту дали только после полуночи, когда большинство зрителей уже ушли запускать фейерверки.