Собянин: Площадки "Путешествия в Рождество" каждый год будут находиться в шаговой доступности

Одну из новогодних ярмарок посетил мэр Москвы

Концерты, народные гулянья, ярмарки и фестивали. Отпраздновать Новый год в столице можно не только в центре. По просьбам москвичей несколько больших площадок открыли в Новокосино, Кузьминках, Бутово, а также в Митино. Там побывал и мэр города Сергей Собянин. Он поздравил жителей района и посетил фестиваль "Путешествие в рождество".

От Красной площади до самых окраин. Праздничные площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году еще ближе к дому. Зарядиться новогодним настроением можно в каждом округе столицы. "Это здорово, когда можно выйти из дома и сразу же попасть на ярмарку, в такую сказку. Особенно сейчас перед Рождеством", - рассказала жительница столицы.

Вкусные угощения и волшебная карусель - все, что нужно для праздника. А для тех, кто любит активный отдых - ледяные горки для тюбингов. Их в этом году в городе тоже много.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пришел в этом году и в отдаленный район Митино. В новогодних шале можно не только приобрети сувениры. В теплых, уютных павильонах - бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Размах гуляний оценил и мэр Москвы.

"Праздник будет всегда рядом с вами. Сейчас "Путешествие в Рождество", потом будет Масленица, потом превомайские праздники, День города. Митино очень преображается. Я очень рад за вас", - отметил мэр Москвы.

В ближайшие два дня на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" особая программа. Концерты, спектакли, яркие спортивные шоу и зажигательные дискотеки. И конечно же встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дома засиживаться точно не стоит.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Дмитрий Панов, ТВ Центр.