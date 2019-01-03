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Малкин устроил скандал в НХЛ из-за трагедии в Магнитогорске

15:05
  • четверг
  • 03 января 2019

Россиянину запретили почтить память жертв обрушения дома

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин отвоевал право почтить память жертв магнитогорской трагедии. Хоккеист едва не устроил скандал, когда ему не разрешили выйти на матч с траурной повязкой.
Опубликован список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

"Сказали, что не положено на одного игрока только делать", — цитирует россиянина "Спорт-Экспресс".

Малкин нашел выход из сложившейся ситуации и провел матч против "Нью-Йорк Рейнджерс" в коньках, расписанных словами поддержки всем, кто пострадал при обрушении дома. "Магнитогорск, мы с тобой" и "Магнитогорск всегда в моем сердце", - написал спортсмен белой краской на черных коньках.

Евгений Малкин является воспитанником магнитогорского "Металлурга". Как рассказал хоккеист, он жил рядом с рухнувшим домом. "Трагедия случилась на улице Карла Маркса… На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме", - поделился спортсмен.

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Надпись на коньках "Магнитогорск всегда в моем сердце"
Надпись на коньках "Магнитогорск всегда в моем сердце"
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