Актриса Райна Праудина скончалась после долгой болезни

Артистке было 83 года

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина. Актрисе было 83 года. Как сообщили в театре "У Никитских ворот", Праудина скончалась после продолжительной болезни.

Чем именно болела артистка не уточняется. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.

Райна Праудина 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы. После этого 12 лет она трудилась в театре имени Вахтангова. С 2001 года выходила на сцену театра "У Никитских ворот". Телезрители запомнят Праудину по фильму-спектаклю "Мартовские иды".