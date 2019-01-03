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Актриса Райна Праудина скончалась после долгой болезни

16:05
  • четверг
  • 03 января 2019

Артистке было 83 года

Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина. Актрисе было 83 года. Как сообщили в театре "У Никитских ворот", Праудина скончалась после продолжительной болезни.

Чем именно болела артистка не уточняется. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено дополнительно.

Райна Праудина 30 лет проработала в Рижском театре русской драмы. После этого 12 лет она трудилась в театре имени Вахтангова. С 2001 года выходила на сцену театра "У Никитских ворот". Телезрители запомнят Праудину по фильму-спектаклю "Мартовские иды".

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Актриса Райна Праудина
Актриса Райна Праудина
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