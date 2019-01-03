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Опубликовано жуткое видео тайфуна в Таиланде

16:18
  • четверг
  • 03 января 2019

Вместо белого песка повсюду мусор

К Таиланду приближается мощнейший тайфун "Пабук". По данным метеорологов, стихия обрушится на курорты с 3 по 5 января. Уже сейчас в некоторых районах Таиланда начался шторм. В ближайшее время стихия ударит по Пхукету, Краби, Самуи, Ко-Пангану.
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Очевидцы выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых сняты опустевшие пляжи и огромные волны. Вместо белого песка повсюду мусор и водоросли, принесенные штормом из океана.

На острове Самуи "Пабук" уже унес одну жизнь. Жертвой стихии стал 56-летний турист из России. Трагедия произошла 2 января, передает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что "Пабук" может стать самым мощным тайфуном в регионе за последние несколько десятков лет. Шторм угрожает островам Самуи и Пхукет.

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