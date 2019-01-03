В Киеве полицейские жестоко избили 81-летнего создателя самолета Ан-225 "Мрия"

Авиаконструктора били ногами по голове

В украинской столице жестоко избили конструктора концерна "Антонов" Виктора Ковальского. На 81-летнего мужчину напали на выходе из метро.

Неизвестные обвинили конструктора в валютном мошенничестве и стали избивать. Позже к ним присоединились приехавшие на вызов двое полицейских.

"На меня посыпались удары сзади и по голове… Пятеро кинули и начали бить ногами, как мяч", - рассказал мужчина телеканалу "1+1".

В результате Ковальский получил сотрясение мозга и повреждение спины. Пенсионер написал заявление в полицию. Прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело по факту избиения.

Виктор Ковальский является одним из создателей самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия". Это уникальный лайнер, обладающий сверхбольшой грузоподъемностью. Самолет был разработан в 1980-х годах в конструкторском бюро "Антонов".