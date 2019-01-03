Операция завершена: МЧС назвало количество жертв обрушения дома в Магнитогорске

Опознаны 38 тел

В Магнитогорске на месте обрушения подъезда завершена спасательная операция. Жертвами трагедии стали 39 человек.

"Полчаса назад извлекли последнее тело", - сообщил вечером 3 января первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Он пояснил, что поиски последнего погибшего были сильно затруднены тем, что тело находилось в наиболее опасном районе завалов, где сохранялась возможность нового обрушения.

По словам замглавы МЧС, найдены 39 погибших, 38 из них уже опознаны, передает ТАСС. "МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - заявил Чуприян, отметив, что людей под завалами нет.

Напомним, 31 декабря рано утром в одной из многоэтажек Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. После этого обрушились перекрытия подъезда дома. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми шесть человек.