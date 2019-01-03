Готовящий новую провокацию Киев поставили на место

В России незамедлительно ответили на очередной выпад Украины

Киев готов к новой провокации. Как заявил советник Петра Порошенко и главы Минобороны страны Юрий Бирюков, Украина отправит свои военные корабли в Керченский пролив.

Бирюков убежден, что украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское и обратно как и когда им вздумается. При этом советник Порошенко ссылается на "все международные договоренности", не уточняя, какие именно документы он имеет ввиду.

"Конец истории. Да, мы будем дальше это делать", — цитирует РИА Новости Бирюкова.

В России незамедлительно ответили на очередной выпад соседей. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что в случае повторного несоблюдения киевскими военными кораблями правил судоходства в Керченском проливе России придется "повторить опыт 25 ноября".

"Никто не посягает на беспрепятственный проход украинских кораблей, при одном только условии, что судоходство не должно при этом пострадать и правила уличного движения в Керченском проливе не должны быть нарушены", - отметил он.

По словам Затулина, заявления из Киева о проходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив связаны исключительно с желанием покрасоваться. "В этом случае ничего другого не останется, кроме как повторить опыт, который случился 25 ноября", — заключил зампред.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы до 25 января. В ответ Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней. В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией.