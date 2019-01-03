Отправил спать в зал: магнитогорец случайно спас жену и дочь от смерти

Сам мужчина погиб

Житель Магнитогорска спас жену и дочку от смерти во время обрушения подъезда многоэтажки. Сам мужчина погиб.

Ночью глава семьи посоветовал супруге лечь спать с дочкой, так как девочка заболела и за ней нужно было присматривать. Женщина послушалась мужа и уснула в зале. Мужчина остался в спальне.

Утром прогремел взрыв. Потом обрушился подъезд. Квартиру магнитогорцев разорвало на две части. Та половина, на которой спал отец рухнула, ее завалило перекрытиями других квартир. Вторая половина, на которой остались мать с девочкой, уцелела. Женщине с ребенком удалось перебраться на лестницу, а спустя несколько секунд рухнула оставшаяся часть квартиры.

О произошедшем рассказала РИА Новости тетя погибшего мужчины. Его звали Виктор. По ее словам, в 06:10 раздался звонок от родственницы. "Она кричит: "У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!", - вспоминает женщина. Позже семья узнала, что Виктор не выжил.

Напомним, 31 декабря рано утром в одной из многоэтажек Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. После этого обрушились перекрытия подъезда дома. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми шесть человек. Жертвами трагедии стали 39 человек.