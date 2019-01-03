В Москве арестовали пойманного за руку шпиона из США

Адвокат просит отпустить американца под залог

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина США Пола Уилана. Его обвиняют в шпионаже. Адвокат американца решением суда не доволен и уже направил апелляционную жалобу.

"Я прошу отпустить его под залог, размер которого предлагаю определить суду", — цитирует РИА Новости защитника. По словам адвоката, залог сможет внести семья Уилана. Также возможен вариант, что американец сам заплатит за себя.

Напомним, в декабре 2018 года в Москве задержали американца Пола Уилана. Его схватили с поличным при проведении шпионской акции. На гражданина США завели уголовное дело.