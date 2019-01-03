Певца Криса Кельми похоронят без почестей

Решение семьи музыканта вызвало сожаление у поклонников

Криса Кельми похоронят без публичной церемонии прощания. "Родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями", - сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.

Музыкальный деятель отметил, что не согласен с семьей певца, но не может оспорить принятое решение. "Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтоб его проводили со всеми почестями", - написал Разин.

Напомним, Крис Кельми скончался 1 января. Певцу было 63 года. Официально причина смерти не называлась. По данным СМИ, артист злоупотреблял алкоголем.