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Певца Криса Кельми похоронят без почестей

20:50
  • четверг
  • 03 января 2019

Решение семьи музыканта вызвало сожаление у поклонников

Криса Кельми похоронят без публичной церемонии прощания. "Родственниками Криса Кельми принято решение похоронить его инкогнито без прощания с друзьями", - сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в Instagram.
Появились подробности смерти Криса Кельми

Музыкальный деятель отметил, что не согласен с семьей певца, но не может оспорить принятое решение. "Жаль. Крис был великим артистом и заслуживал, чтоб его проводили со всеми почестями", - написал Разин.

Напомним, Крис Кельми скончался 1 января. Певцу было 63 года. Официально причина смерти не называлась. По данным СМИ, артист злоупотреблял алкоголем.

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