В полиции рассказали о замерзшей насмерть на могиле сына женщине

Тело нашли рано утром

В полиции прокомментировали новости о женщине, которая замерзла насмерть на кладбище. По данным подмосковного МВД, на погосте в Красноармейске действительно было найдено тело 59-летней женщины.

Погибшую обнаружили в 08:30 2 января. Видимых признаков насильственной смерти на трупе не было. По данному факту проводится проверка, передает РИАМО.

Ранее СМИ сообщили, что на кладбище подмосковного Красноармейска произошла трагедия. Женщина пришла проведать могилу сына и погибла. Она замерзла насмерть.