ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В полиции рассказали о замерзшей насмерть на могиле сына женщине

21:20
  • четверг
  • 03 января 2019

Тело нашли рано утром

В полиции прокомментировали новости о женщине, которая замерзла насмерть на кладбище. По данным подмосковного МВД, на погосте в Красноармейске действительно было найдено тело 59-летней женщины.

Погибшую обнаружили в 08:30 2 января. Видимых признаков насильственной смерти на трупе не было. По данному факту проводится проверка, передает РИАМО.

Ранее СМИ сообщили, что на кладбище подмосковного Красноармейска произошла трагедия. Женщина пришла проведать могилу сына и погибла. Она замерзла насмерть.

 
Главное сегодня
Кладбище
Кладбище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.