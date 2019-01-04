Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку

39 человек, которые погибли при обрушении жилого дома в Магнитогорске, были опознаны

В пятницу в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших под завалами рухнувшего подъезда жилого дома. Всего сотрудники МЧС, работавшие на месте трагедии круглосуточно, извлекли из-под обломков тела 39 человек. Поисково-спасательную операцию завершили в четверг вечером. 24 жителя удалось спасти, в том числе двоих детей. За их состоянием сейчас следят врачи.

Последние кадры из Магнитогорска - разбор завалов рухнувшего подъезда все еще продолжается, однако спасательная операция завершена. Людей под завалами больше нет, об этом заявляют в МЧС. На данный момент известна судьба всех жителей этой десятиэтажки, и тех, кто пришел сюда в гости в тот злополучный день. Погибли 39 человек. Среди них шесть детей.

За работой экстренных служб буквально наблюдала вся страна, и каждый надеялся на новогоднее чудо. Кадры спасения 11-месячного Вани Фокина – поначалу сразу и не разобрать, кого достают из этой груды строительного мусора. Малыша бережно вытаскивают из-под обломков мебели и бетона, и бегом несут в тепло.

Под обломками седьмого подъезда магнитогорской многоэтажки Ваня Фокин пролежал более суток. 35 часов - именно столько времени прошло с начала поисково-спасательной операции на 25-градусном морозе. Поначалу врачи собирались ампутировать Ване кончики пальцев. Но, похоже, все обойдется. Сейчас состояние ребенка улучшилось, оценивается как стабильное.

Сейчас Ваня Фокин находится в Москве под присмотром лучших специалистов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. А ситуацию под личным контролем держит министр здравоохранения Вероника Скворцова. Из реанимации в обычную палату перевели 13-летнего Сергей Гаврилова, того самого подростка, с которым во время посещения Магнитогорска общался Владимир Путин. В лечении детей принимает участие один из лучших врачей-педиатров Леонид Рошаль.

Федеральная группировка МЧС в пятницу уезжает в пункты постоянной дислокации. Около 900 человек четверо суток, включая новогоднюю ночь, работали на месте обрушения. За это время разобрать удалось около двух тысяч кубических метров обломков. Спасательную операцию в Магнитогорске называют сложной, была постоянная угроза дальнейшего обрушения.

Теперь этот жилой дом планируется разделить на два здания, об этом сообщают власти региона. Седьмого подъезда, где произошел взрыв, уже нет. Опасно находится в двух соседних - шестом и восьмом, их, судя по всему, тоже снесут. Остальные подъезды десятиэтажки по результатам первого обследования безопасны для проживания. Впрочем, все это пока предварительные выводы - пока местные власти заняты оперативными делами. Губернатор Челябинской области ведет прием прямо в волонтерском штабе, который развернут в школе рядом с местом трагедии. Для оставшихся без дома собирают продукты и вещи. Помогают оперативно восстановить документы.

Почти 20 миллионов рублей поступило на счет для пожертвований пострадавшим при взрыве газа. Выплаты предусмотрены и из бюджета - семьи погибших получат как минимум по миллиону рублей.

4 января в Магнитогорске пройдут первые похороны. Трагедия объединила весь город, а соболезнования приходят со всего мира. Переживает горе родного Магнитогорска и известный хоккеист Евгений Малкин, он был воспитанником хоккейного клуба "Металлург". Перед матчем Малкин написал на коньках от руки: "Магнитогорск, всегда в моем сердце, Магнитогорск, мы с тобой".

Пётр Вершинин, Александр Огородников, "ТВ Центр".