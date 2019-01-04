"Украиной правят дебилы": депутат Рады обвинил власти в сумасшествии

Вадим Рабинович назвал ахинеей слова Климкина об избирательных участках в России

Народный депутат Украины Вадим Рабинович эмоционально прокомментировал решение киевских властей закрыть избирательские участки в России перед выборами главы государства. Парламентарий заявил, что это не только противоречит конституции, но и означает, что Украиной управляют "дебилы", передает "112.ua".

По мнению Рабиновича, таким образом власти пытаются сфальсифицировать результаты голосования. "Я не верю, что в такой стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею", - сказал он, добавив, что такое даже в сумасшедшем доме не услышишь.

Решение об избирательных участках глава МИД Украины Павел Климкин объяснил тем, что проведение выборов в России "лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, — просто опасно".