Привыкший к роскоши экс-министр финансов Подмосковья учится жить в СИЗО

По данным СМИ, Кузнецов сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина"

В Москву из Франции доставлен Алексей Кузнецов - бывший министр финансов Московской области, выдачи которого Россия добивалась несколько лет. Его обвиняют в мошенничестве и растрате бюджетных средств на 14 миллиардов рублей. В 2010 году экс-чиновник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

Новогодние открытки для всех пассажиров. А еще - поздравления от местных волонтеров. В аэропорту "Шереметьево" в эти каникулы действительно праздничная атмосфера. В зале прилета десятки журналистов ждут лишь одного пассажира - бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Только вот он такой теплый прием оценить просто не смог. Сотрудники ФСИН встретили экс-чиновника прямо у трапа. Вопрос с его экстрадицией из Франции решался долгих 5 лет и вот, наконец, он снова на Родине. Только доказанных уголовных эпизодов против него - около 20. Среди них и мошенничество, и хищение бюджетных средств. Ко второй половине нулевых министр умудрился поставить Московскую область практически на порог банкротства. Зато сам все это время жил на широкую ногу. Шикарный особняк в районе Рублево-Успенского шоссе - один из таких примеров.

Ради этого "Версаля" чета Кузнецовых сносила соседние дома и выселяла местных жителей на улицу. Экскурсию для журналистов всегда проводила сама хозяйка дома - бывшая жена Кузнецова, гражданка США Жанна Булох. В России она заочно осуждена сразу по нескольким статьям, включая и вывод бюджетных средств. Уже несколько лет Жанна живет в Америке, где сменила фамилию на Буллок - как у знаменитой голливудской актрисы - и сейчас содержит несколько галерей. В свое время денег не жалели ни на свадьбу дочери - ради которой, кстати, пришлось на целый день закрыть от посетителей усадьбу Архангельское, - ни на роскошную жизнь. Яхты, десяток люксовых иномарок, недвижимость в европейских странах и собственные отели в горном курорте Куршевель. Достатка не стеснялись и явно гордились.

По запросам Москвы Алексея Кузнецова задержали в 2013 году рядом с фешенебельным Сен-Тропе. Ну а далее начались бесконечные судебные тяжбы. В основном, адвокаты просто тянули время. Столь медленному процессу способствовала и сама система французского правосудия. Обжалования и просьбы о рассмотрении политической мотивации лишь затягивали процесс. Масла в огонь подливала и защита, заявляя что на Родине права экс-чиновника якобы будут нарушены.Последнюю из таких апелляций Алексей Кузнецов проиграл в конце декабря. Теперь экс-министра ждут суды в России.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".