Польша отказалась признавать новую псевдоцерковь Украины

Начать 2019-й год администрация Порошенко намерена с того, чтобы через суд выселить общины канонической УПЦ из Киево-Печерской и Почаевской лавр

Польская православная церковь не признаёт итоги так называемого объединительного собора на Украине. Письмо об этом направил в Константинополь митрополит Варшавский и всея Польши Савва.

Абсурдные события вокруг нелегитимной раскольнической реформы не прекращаются. Накануне украинская таможня не пропустила в страну тираж рождественского послания патриарха Кирилла.

Подробнее о ситуации – в репортаже Евгении Карих.