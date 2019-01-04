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Польша отказалась признавать новую псевдоцерковь Украины

12:37
  • пятница
  • 04 января 2019

Начать 2019-й год администрация Порошенко намерена с того, чтобы через суд выселить общины канонической УПЦ из Киево-Печерской и Почаевской лавр

Польская православная церковь не признаёт итоги так называемого объединительного собора на Украине. Письмо об этом направил в Константинополь митрополит Варшавский и всея Польши Савва.

Абсурдные события вокруг нелегитимной раскольнической реформы не прекращаются. Накануне украинская таможня не пропустила в страну тираж рождественского послания патриарха Кирилла.

Подробнее о ситуации – в репортаже Евгении Карих.

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