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В России депутат призвал не пускать детей в цирк

11:59
  • пятница
  • 04 января 2019

В мире происходит гуманизация обращения с животными и дикими зверями

В России хотят запретить посещать цирк лицам до 18 лет. Такую инициативу направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Парламентарий отметил, что в нашей стране цирковые животные подвергаются жестокому обращению. Психика несовершеннолетних, по мнению Петрова, не готова смотреть на это, передает РИА Новости.

В конце прошлого года Госдума одобрила его в третьем чтении закон, который запрещает отстрел собак, контактные зоопарки, содержание животных в общепитах, а также определяет правила выгула.

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