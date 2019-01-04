В России депутат призвал не пускать детей в цирк

В мире происходит гуманизация обращения с животными и дикими зверями

В России хотят запретить посещать цирк лицам до 18 лет. Такую инициативу направил министру культуры Владимиру Мединскому депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Парламентарий отметил, что в нашей стране цирковые животные подвергаются жестокому обращению. Психика несовершеннолетних, по мнению Петрова, не готова смотреть на это, передает РИА Новости.

В конце прошлого года Госдума одобрила его в третьем чтении закон, который запрещает отстрел собак, контактные зоопарки, содержание животных в общепитах, а также определяет правила выгула.