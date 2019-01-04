За год к "Московскому долголетию" присоединилось более 180 тыс человек

Проект "Московское долголетие" набирает популярность

В 2018 году в Москве запустили первый в России проект для людей старшего возраста — "Московское долголетие". Меньше чем за год к нему присоединились более 180 тысяч человек. "Московское долголетие" сегодня — это не только кружки, но и занятия в парках, спортивные состязания, модные показы, мастер-классы и рекорды, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Несмотря на огромное разнообразие форматов, в которых проводятся мероприятия "Московского долголетия", основа проекта — регулярные занятия, проходящие в каждом районе Москвы. Их можно условно отнести к одному из трех направлений: спорту и здоровому образу жизни, досугу и творчеству, обучению и развитию.

Спортивный блок объединяет занятия в залах и на свежем воздухе. Самые популярные из них — общая физическая подготовка, фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба, а также курс "Здорово жить". Слушателям последнего рассказывают о том, как сохранить здоровье в старшем возрасте, а также как распознавать и предупреждать заболевания.

Посетители творческих студий чаще всего выбирают танцы, рисование и пение. Наиболее талантливые ученики принимают участие в специально организованных конкурсах и выставках, а также выступают на городских концертах. Кроме того, в рамках творческого направления открыт специальный курс "Искусство жить", посвященный моде и стилю.

Самым же популярным среди москвичей старшего возраста стало направление "Обучение и развитие", в которое входят уроки английского языка, курсы компьютерной грамотности и занятия в рамках образовательного проекта "Серебряный университет".

Летом регулярные занятия проходили в 28 городских парках. Здесь же организовывали специальные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, концерты и флешмобы. Принять участие в них участники проекта могли как в выходные, так и в будние дни. А еще площадки "Московского долголетия" открывались на общегородских мероприятиях.

В июле для посетителей регулярных курсов в городских парках стартовала программа лояльности "Московского долголетия". Все, кто решил присоединиться к проекту и начать заниматься спортом и творчеством на территории столичных парков, получали сувенир с логотипом проекта. А наиболее активным участникам дарили билет в музей или театр.

Наряду с открытыми уроками и концертами в парках для участников проекта проводят и более масштабные мероприятия. Например, в апреле на ВДНХ состоялся трехдневный фестиваль "Московское долголетие", посетители которого могли проверить здоровье, присоединиться к интеллектуальному марафону и принять участие в сотнях мастер-классов и семинаров.