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Собянин: капитальный ремонт "Дружбы" в самом разгаре

12:19
  • пятница
  • 04 января 2019

Универсальный спортивный зал "Дружба" пришел в полную негодность

Капитальный ремонт универсального спортивного зала "Дружба" сейчас в самом разгаре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, на месте старых открытых теннисных кортов сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий.

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