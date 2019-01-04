Собянин: капитальный ремонт "Дружбы" в самом разгаре

Универсальный спортивный зал "Дружба" пришел в полную негодность

Капитальный ремонт универсального спортивного зала "Дружба" сейчас в самом разгаре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Делаем реконструкцию спортивного зала "Дружба" в #Лужники. Это один из самых ярких объектов Олимпиады-80. Со временем здание пришло в упадок, но учитывая его историю и оригинальную конструкцию, мы решили его восстановить. https://t.co/V6tsIXRBcp — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 января 2019 г.

По его словам, на месте старых открытых теннисных кортов сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий.