Путин пообещал девочке из Сочи исполнить ее заветную мечту

Президент посетил в Сочи хоккейный матч, после которого пообщался с маленькой девочкой

Владимир Путин посетил благотворительный хоккейный матч в Сочи. На ледовой арене встретились именитые спортсмены из команд "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига".

Игра получилась яркая и захватывающая. В спортивном поединке сошлись призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Павел Буре.

"Легенды хоккея" забросили 14 шайб в ворота соперников и одержали победу. Болельщики сделали фотографии с главой государства. По итогам благотворительного матча удалось собрать два миллиона рублей. Средства направят на программу реабилитации детей с ограниченными возможностями.

После матча к президенту подошла маленькая девочка - Кристина Ажимова. Она рассказала президенту о своей сокровенной мечте - прокатиться на президентской яхте в Сочи, передает РИА Новости. Путин пообещал исполнить мечту ребенка.