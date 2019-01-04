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Путин пообещал девочке из Сочи исполнить ее заветную мечту

12:42
  • пятница
  • 04 января 2019

Президент посетил в Сочи хоккейный матч, после которого пообщался с маленькой девочкой

Владимир Путин посетил благотворительный хоккейный матч в Сочи. На ледовой арене встретились именитые спортсмены из команд "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига".

Игра получилась яркая и захватывающая. В спортивном поединке сошлись призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский, Павел Буре.

"Легенды хоккея" забросили 14 шайб в ворота соперников и одержали победу. Болельщики сделали фотографии с главой государства. По итогам благотворительного матча удалось собрать два миллиона рублей. Средства направят на программу реабилитации детей с ограниченными возможностями.

После матча к президенту подошла маленькая девочка - Кристина Ажимова. Она рассказала президенту о своей сокровенной мечте - прокатиться на президентской яхте в Сочи, передает РИА Новости. Путин пообещал исполнить мечту ребенка.

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Путин пообещал девочке из Сочи исполнить ее заветную мечту
Путин пообещал девочке из Сочи исполнить ее заветную мечту
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