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Экс-министру финансов Подмосковья выдвинули серьезные обвинения

14:40
  • пятница
  • 04 января 2019

Кузнецову грозит уголовная ответственность по трем пунктам обвинения

Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. Чиновник украл из регионального бюджета 14 миллиардов рублей. Деньги потратил на особняки в России и за рубежом, антиквариат и другие предметы роскоши. Бывший министр уже доставлен в Москву из Франции. Он находился в международном розыске.

Пассажиров рейса Париж - Москва в аэропорту "Шереметьево" встречали поздравительными открытками. Но Алексей Кузнецов теплый прием оценить не смог. Прямо с трапа самолета - в один из московских следственных изоляторов. Бывшему министру финансов Подмосковья уже предъявлены обвинения.  

Сумма ущерба по самым примерным оценкам - 14 миллиардов рублей. Бывший министр любил роскошную жизнь за бюджетный счет. Яхты, десяток люксовых иномарок, элитная недвижимость.  Все это подмосковный министр особо и не скрывал.

Во Франции по запросу Генпрокуратуры России наложен арест на имущество Алексея Кузнецова. Это квартира с мебелью и предметами искусства в Париже, вилла в Сен-Тропе и отели в Куршевеле. Общая стоимость, по примерным оценкам, 120 миллионов евро. Судьба недвижимости также будет решаться в суде.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".

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