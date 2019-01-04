Зарплата фриков из шоу Малахова вызвала оторопь

"Герои" ТВ получают баснословные гонорары

Журналисты выяснили, сколько получают участники скандальных ток-шоу. Оказалось, что выставляющим свои секреты на суд публики "героям" программ платят баснословные суммы. Так, за эксклюзивную информацию о личной жизни звезды получают до 900 тысяч рублей, а за обычную историю в три раза меньше - 300 тысяч.

Эксперты, которые принимают участие в шоу и раздают советы скандалистам-героям, получают от 20 до 50 тысяч рублей. Самыми дешевые считаются истории простых людей. Россиянин, посетовавший на проблемы в жизни перед телекамерами, получит за съемку около 15 тысяч рублей.

С самыми яркими героями боссы ток-шоу готовы заключать контракты на "сериал". К примеру, звезда "Дома-2", фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина Терешкович подписали контракт на один миллион рублей. За эти деньги семейная пара трижды скандалила на шоу Андрея Малахова. Герои создали настоящую мыльную оперу. Сначала пара восторженно рассказала о своей свадьбе, молодой красавец и престарелая женщина клялись друг другу в вечной любви перед камерами. Позже Терешкович на шоу объявила, что хочет стать для мужа еще красивее и готова сделать пластическую операцию. В третьей серии помолодевшую красотку-жену Гоген уличил в неверности. На программе кипели страсти, супруги даже устроили драку.

Но стоит отметить, что не все звезды приходят на шоу за деньгами. Артисты, которых зритель уже с трудом вспоминает, часто остаются без выплат. В качестве гонорара им дают эфирное время, возможность напомнить о себе, пишет издание Комсомольская правда.

Обнародованные данные о зарплатах фриков на отечественном телевидении у многих вызвали оторопь. Народ недоумевает, почему огромные суммы тратятся на развращение общества. Не остался в стороне от проблемы и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"У меня уже давно вызывают вопросы шоу на федеральных каналах. А теперь в СМИ источник озвучил гонорары персонажей, которые там регулярно маячат и морочат голову телезрителям своими "семейными разборками", - заявил он.

Манукяна волнует, на чьи средства живут подобные шоу. "А кто этот "банкет" оплачивает? Кто платит внушительные суммы всем этим персонажам? Почему федеральные каналы показывают все это непотребство? Это похоже на "пир во время чумы". Телезрителей приучили, что вот эти отщепенцы и есть люди, на которых они должны обращать внимание? Но они ведь не герои России и они своим трудом ее не прославляют. В приличном обществе о них бы вообще никто слова доброго не сказал. Федеральное телевидение стало помойкой, которая приютила гламурных бомжей? Это омерзительно!" - возмутился общественный деятель.