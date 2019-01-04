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Российские чиновники переедут в "Москва-Сити"

13:44
  • пятница
  • 04 января 2019

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в новое здание в Москве

Несколько российских федеральных ведомств поменяют адрес прописки. Чиновники из Минпромторга, Минэкономразвития и Ростуризма переедут в 2019 году в один из небоскребов "Москва-Сити".

Как говорится на сайте правительства, это делается для "улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций".

Разговоры о переезде ведомств начались еще несколько лет назад. В 2017 году премьер Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос.

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