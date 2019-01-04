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Хакеры узнали, что скрывает Ангела Меркель

14:15
  • пятница
  • 04 января 2019

В интернет утекли личные данные сотен немецких политиков

Множество германских политиков, среди которых и канцлер ФРГ Ангела Меркель, стали жертвами хакерской группировки. Киберпреступники распространили в интернете личные данные, в том числе номера телефонов, сканы партийных документов и паспортов, а также переписку с членами семей и данные по кредитным картам.

Как сообщает издание Bild, хакерская атака затронула почти все партии Бундестага. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением. По некоторым данным, след ведет в город Гамбург.

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