Хакеры узнали, что скрывает Ангела Меркель

В интернет утекли личные данные сотен немецких политиков

Множество германских политиков, среди которых и канцлер ФРГ Ангела Меркель, стали жертвами хакерской группировки. Киберпреступники распространили в интернете личные данные, в том числе номера телефонов, сканы партийных документов и паспортов, а также переписку с членами семей и данные по кредитным картам.

Как сообщает издание Bild, хакерская атака затронула почти все партии Бундестага. Сейчас специалисты пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением. По некоторым данным, след ведет в город Гамбург.