Двое россиян погибли в Сирии при авиаударе коалиции США

Мать погибшего ребенка тяжело ранена и не может передвигаться

При авиаударе западной коалиции под руководством США в подконтрольном боевикам "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в России) районе провинции Дейр-эз-Зор погибли двое граждан России – женщина и ребенок. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По ее словам, жертвой атаки стала жительница Надтеречного района Чечни Хава Ахъядова. "В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана", - добавила она.

Хеда Саратова призвала остановить гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, передает РИА Новости.

В конце прошлого года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии. При этом, по мнению Трампа, победа над террористами завершена.