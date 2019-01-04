Польша назвала "убийцу" Украины

Европе следует положить конец проекту "Северный поток - 2", считают в МИД Польши

"Убийцей" Украины является реализация проекта газопровода "Северный поток — 2". Такое мнение высказал глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью Handelsblatt.

По его мнению, из-за этого исчезает эффект от антироссийских санкций. "Если российский транзит газа через украинскую территорию снизится, то страна потеряет не только значительный доход, но и, в первую очередь, гарантию защиты от дальнейшей российской агрессии", - приводит слова Чапутовича РИА Новости.

В декабре прошлого года Европейский парламент выступил за аннулирование "Северного потока - 2". В Брюсселе назвали проект политическим, представляющем угрозу для европейской безопасности.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.