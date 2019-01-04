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Названо условие прохода украинских кораблей через Керченский пролив

17:05
  • пятница
  • 04 января 2019

Киев вновь пытается обострить ситуацию в Керченском проливе

Власти Крыма озвучили условие для прохождения украинских кораблей в Азовское море. Как сообщил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов, необходимо соблюдать международные правила прохождения водных пространств.

"Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала", - приводит его слова РИА Новости.

Мурадов добавил, что "Россия свою безопасность под угрозу не позволит ставить никому".

Ранее советник Петра Порошенко и главы Минобороны Украины Юрий Бирюков заявил, что украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское и обратно как и когда им захочется. В России заявления Киева сочли желанием покрасоваться.

В конце ноября украинские суда устроили провокацию в Керченском проливе. Моряки были задержаны российскими пограничниками.

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