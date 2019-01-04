Американский самолет-разведчик подлетел к российским базам в Сирии

Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon провел полет у российских баз в Сирии. Он пролетел вблизи базы материально-технического обеспечения ВМС России в порту Тарсус, передает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет выполнял полет на высоте около пяти километров. "Аналогичные разведывательные полеты вблизи российских баз в Сирии патрульные противолодочные самолеты ВМС США также осуществили 31 декабря и 2 января", - уточняет информагентство.