ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский самолет-разведчик подлетел к российским базам в Сирии

18:47
  • пятница
  • 04 января 2019

Американский морской разведчик вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon провел полет у российских баз в Сирии. Он пролетел вблизи базы материально-технического обеспечения ВМС России в порту Тарсус, передает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет выполнял полет на высоте около пяти километров. "Аналогичные разведывательные полеты вблизи российских баз в Сирии патрульные противолодочные самолеты ВМС США также осуществили 31 декабря и 2 января", - уточняет информагентство.

Читайте также:
Новости по теме
Самолет P-8A Poseidon ВВС США
Самолет P-8A Poseidon ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.