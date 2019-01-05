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Умерла звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"

10:23
  • суббота
  • 05 января 2019

Народному артисту Ивану Бортнику было 79 лет

В Москве скончался  народный артист России Иван Бортник. Об этом сообщила его супруга Татьяна Борзых. Актеру было 79 лет, передает "ТВ Центр".

Бортник родился в столице, закончил ГИТИС, затем перешел в Щукинское училище. Работал в театре имени Гоголя, но большую часть жизни отдал театру на Таганке.  Он играл в "Гамлете", "Пугачеве", "Трех сестрах".

Там же подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".  Иван Бортник сыграл множество ярких  ролей в кино. Он запомнился зрителям по фильмам "Родня", "Мама не горюй",  "Зеркало для героя", "Антикиллер". 

Наибольшую популярность артисту принесла роль бандита по кличке Промокашка в знаменитой киноленте  "Место встречи изменить нельзя".

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Актер Иван Бортник
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