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Пираты пленили шестерых россиян у берегов Бенина

10:41
  • суббота
  • 05 января 2019

Нападение на судно, на борту которого находились россияне, произошло в ночь на 2 января

Шестеро россиян - члены экипажа грузового судна MSC Mandy - попали в плен к пиратам во время вооруженного нападения у берегов Бенина. 

О том, что это именно наши граждане, сообщили агентству РИА Новости в спасательно-координационном центре Росморречфлота. Там рассказали, что в ночь на 2 января, когда судно стояло на дрейфе в 20 милях от порта Котону, его захватили пираты. Стали грабить экипаж, а когда покидали корабль, похитили капитана, двух помощников, боцмана, сварщика и повара.

О том, где они могут находиться, и есть ли среди них раненые, ничего не известно. Вопросом освобождения занимаются наши дипломаты. Состав команды и гражданство моряков уточняется. По данным российского посольства на борту были 26 человек — 20 россиян, а также граждане Грузии и Украины.

Судно ушло в территориальные воды Нигерии. Среди оставшейся части экипажа пострадавших нет.

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