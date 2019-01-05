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Спасатели вызволили застрявших на Ай-Петри туристов

10:33
  • суббота
  • 05 января 2019

В снежному плену оказались более 300 человек

Десятки легковых автомобилей несколько часов были заблокированы в горах Крыма, у плато Ай-Петри, где сошла лавина. 

Поваленные деревья перекрыли трассу. Люди почти всю ночь провели в снежном плену, передает "ТВ Центр". Для водителей и пассажиров организовали пункты размещения, где можно было погреться и выпить горячего чая.

При этом крымское МЧС заранее предупреждало о том, что в горы отправляться опасно. Однако многие пренебрегли этими рекомендациями и все же отправились на Ай-Петри, где расположена популярная смотровая площадка.

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Заснеженная дорога на плато Ай-Петри в Крыму
Заснеженная дорога на плато Ай-Петри в Крыму
Снег на плато Ай-Петри в Крыму
Снег на плато Ай-Петри в Крыму
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