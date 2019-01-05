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Строевая, латынь и закон Божий: суровые нравы Свято-Алексиевской пустыни

11:06
  • суббота
  • 05 января 2019

На духовные ограничения накладываются почти армейские обязанности в казарме

Весь православный мир уже готовится отмечать Рождество. Светлый праздник с особыми чувствами ждут и в Свято-Алексиевской пустыни в Ярославской области. Хотя обитель знаменита далеко за её пределами. В святые места не просто стремятся приехать, многие там готовы остаться, или хотя бы отдать туда на обучение детей. В пустыни действует православная гимназия и кадетский корпус. Репортаж корреспондента "ТВ Центра" Бориса Иванина (см. видео).

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