Строевая, латынь и закон Божий: суровые нравы Свято-Алексиевской пустыни

На духовные ограничения накладываются почти армейские обязанности в казарме

Весь православный мир уже готовится отмечать Рождество. Светлый праздник с особыми чувствами ждут и в Свято-Алексиевской пустыни в Ярославской области. Хотя обитель знаменита далеко за её пределами. В святые места не просто стремятся приехать, многие там готовы остаться, или хотя бы отдать туда на обучение детей. В пустыни действует православная гимназия и кадетский корпус. Репортаж корреспондента "ТВ Центра" Бориса Иванина (см. видео).