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Спасенного в Магнитогорске младенца отключили от аппарата ИВЛ

10:42
  • суббота
  • 05 января 2019

Малыш начал дышать самостоятельно

У дома №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске замолчала строительная техника. Выключены электрогенераторы. Больше не слышна перекличка спасателей. Их работа на месте обрушения завершена.
Официальный список погибших при обрушении в Магнитогорске

Более четырех суток сотни спасателей, пожарных, кинологов, психологов, сотрудников жилищно-коммунальных служб без остановок работали на месте трагедии. Благодарность от всех жителей города выразил губернатор Челябинской области.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел в шесть часов утра 31 декабря, напоминает "ТВ Центр". Обрушился весь седьмой подъезд, в котором проживали 133 человека. Горе сотен семей, и истории удивительных спасений. Вся страна следит за судьбой 11-месячного Вани Фокина. Его папа во время взрыва был на работе, в ночную смену. А мама со старшим братом спали в соседней комнате. Они смогли сами выбраться из-под завалов, а вот маленького Ваню искали 35 часов. На улице было минус 25. Мальчика нашли живым. Перевезли в Москву. Угрозы жизни больше нет. Сообщается об улучшении его состояния. В субботу стало известно, что малыш начал дышать самостоятельно и его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Поисково-спасательные отряды из Московского региона несколькими самолетами уже вернулись домой. Борта с личным составом и спецтехникой приземлились на аэродроме в Раменском. А в Магнитогорске прошли первые похороны. Проститься с погибшими пришли сотни людей.

Окончательно причины взрыва в жилом доме пока не установлены. Криминалисты обследовали обломки и следов взрывчатых веществ не обнаружили. Поэтому основная версия так и остается - взрыв бытового газа. А вот по какой причине, пока не ясно. Власти региона сообщили, что кроме обрушившегося седьмого подъезда будут демонтированы соседние. Остальные, по заключению комиссии, безопасны для проживания. Таким образом, дом будет разделен на два здания. Между ними установят мемориал в память о жертвах трагедии.

Дмитрий Гусев, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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