"Обречена на уничтожение": Белоруссия заговорила об автокефалии

Глава Белорусской православной церкви предрек ей смерть в случае предоставления автокефалии

Автокефалия на Украине навязана православным верующим. Это страшная трагедия и политическая авантюра - такое заявление сделал митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Белоруссии.

В своем интервью он подчеркнул, что раскол не поддерживает, передает "ТВ Центр". По его словам, если бы подобное происходило с Белорусской православной церковью, то это было бы равносильно смерти. Также он отметил, что верующие на Украине, практически все епископы и священники за то, чтобы церковь в этой стране оставалась канонической. Но их мнение не учитывается.

Митрополит Павел назвал ситуацию на Украине - единственным случаем в истории православной церкви, когда сами верующие не хотят автокефалии, но их к ней принуждают.