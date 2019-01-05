Пойманный в Москве американский шпион оказался вором

Пола Уилана судили за хищение денежных средств в период службы в Ираке

Пол Уилан, арестованный в России по подозрению в шпионаже, оказался мошенником со стажем.

Как выяснила газета Washington Post, в 2006 году американец во время службы в Ираке пытался присвоить себе 10 тысяч долларов государственных средств, однако был разоблачен. В стране Уилан занимал административно-хозяйственную должность. Кроме того, не имея собственных денег на счете он выписали чеки на сумму в шесть тысяч долларов. Пол Уилан был причастен и к другим мошенническим операциям.

За эти махинации военный трибунал разжаловал американца в рядовые и выгнал из рядов вооруженных сил, пишет газета.

28 декабря стало известно, что гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Американца схватили с поличным во время проведения "шпионской акции".

Позднее выяснилось, что у американца есть еще три гражданства — Великобритании, Канады и Ирландии.

По официальным данным, 48-летний Уилан является руководителем службы безопасности американской компании BorgWarner, которая занимается производством различных комплектующих для автомобилей.