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Лондон несколько лет готовился к отравлению Скрипалей

11:38
  • суббота
  • 05 января 2019

Британские спецслужбы за несколько лет до инцидента в Солсбери начали готовить "катастрофу" для обострения отношений с Москвой

Хакеры опубликовали официальные бумаги британских властей, из которых следует, что Лондон готовился к высылке российских дипломатов под предлогом "некой катастрофы" за несколько лет до инцидента в Солсбери.
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Как выяснила группа Anonymous, участники государственного проекта Integrity Initiative привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию, а также контактировали с вербовщиком и соседом Сергея Скрипаля. Об этом пишет РИА Новости. Уже после якобы отравления бывшего российского разведчика и его дочери Юлии спецкомиссия группы детально изучала реакцию людей на инцидент.

Данные о существовании информационного проекта Integrity Initiative впервые стали известны в ноябре 2018 года. Он, по утверждению хакеров, использоваться властями Великобритании для вмешательства в дела европейских стран и для информационной войны против России. В частности, среди опубликованных документов есть файл с фальшивыми доказательствами вмешательства Москвы в референдум в Нидерландах.

При этом официальный Лондон подтвердил опубликованных группой Anonymous документов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти заявили, что их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим газом "Новичок". Позднее Скрипалей выписали из больницы. Однако информации об их состоянии и о том, где они находятся до сих пор нет.

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