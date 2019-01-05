Как "активные граждане" изменили Москву в 2018 году

За четыре с половиной года существования проекта было принято 111 миллионов решений

В Москве подвели итоги работы "Активного гражданина" – за четыре с половиной года участники проекта приняли участие более чем в 3,8 тысячи голосований.

За это время к проекту присоединились почти 2,2 миллиона человек. Каждый месяц город воплощает в жизнь 30–40 решений, которые принимают активные граждане.

Одно из самых важных событий произошло в феврале, когда столичное метро запускало первый участок Большой кольцевой линии метро. Название для нее выбрали именно участники проекта. Имя, которое ветка носит сейчас, поддержали 53,34% активных граждан.

Кроме того, благодаря участникам проекта стала комфортной поездка по МЦК. В июле на 19 станциях появилось 22 вендинговых автомата с напитками и снеками, а также 20 кофейных автоматов. Голосования повлияли и на облик станций метро. Например, в январе благоустроили вестибюль станции "Китай-город" с выходом к Политехническому музею. Центр зала украсил оригинальный светильник в виде часового механизма, колонны облицевали мрамором, а пол вымостили гранитом. Положительные мнения об этом дизайн-проекте высказала почти половина "активных граждан". В июле обновили вестибюль и выход со станции к улицам Варварке и Солянке.

По решению жителей преображалась не только подземка, но и улицы Москвы. Всего за год в столице привели в порядок 3200 объектов. Проекты благоустройства обсуждали с горожанами. Среди этих объектов и один из самых интересных — Большой Златоустинский переулок, где обнаружили основание стены ограды Златоустовского монастыря, снесенного в 20-е годы прошлого века.

"Активные граждане" выбирали, каким образом должны быть благоустроены их дворы. В январе начались голосования, в ходе которых жители могли определить, по какому адресу проводить работы, какой проект нужен для строительства спортплощадки, как организовать детскую игровую зону, где выгуливать домашних животных. Так выбрали 507 дворовых территорий, а затем их благоустроили.

Новую жизнь в этом году получил один из самых интересных павильонов ВДНХ — "Космос". В апреле здесь открылся музей "Космонавтика и авиация". Экспозицию составили с учетом мнения горожан.

Современные технологии пришли и в столичное образование. Их уже два года внедряет "Московская электронная школа". Учителя и ученики используют интерактивные панели с сенсорным экраном, электронные дневник и журнал, а в базе "МЭШ" теперь можно найти сценарий любого урока. Благодаря участникам проекта "Активный гражданин" в этом году у школьников появился новый гаджет — умные часы "Москвенок". Они не только сообщают родителям, сколько времени ребенок был в школе, что он ел на обед и не пора ли пополнить его счет, но и следят, достаточно ли он спит ночью. Первую партию умных аксессуаров выпустили в марте.

Благодаря новым технологиям меняется система здравоохранение. Записаться к дежурному врачу теперь стало проще — электронная очередь заработала во всех поликлиниках Москвы в июне. Еще одно новшество в столичной медицине появилось в октябре. В девяти торговых центрах открылись пункты вакцинации от гриппа, здесь привились около 15 тысяч человек. Это решение поддержали "активные граждане". Стало удобнее оформлять полис ОМС.