Стало известно число жертв урагана в Таиланде

Ураган "Пабук" ослаб до тропической депрессии

Жертвами урагана "Пабук", обрушившегося до Таиланд, стали не менее трех человек. Такие данные приводят местные СМИ.

По данным Bangkok Post, два человека погибли в провинции Накхонситхаммарат. Еще один человек утонул в море в провинции Паттани после того, как ветром перевернуло лодку. Второй член экипажа до сих пор считается пропавшим без вести.

Из-за удара разгула стихии были эвакуированы почти 35 тысяч человек.

Тропический ураган "Пабук" подошел к Таиланду 2 января. Ожидалось, что стихия затронет популярные туристические зоны Самуи, Пхукет и Краби. В результате основной удар пришелся на провинцию Накхонситхаммарат. В субботу "Пабук" ослаб до тропической депрессии. Это самая низкая категория циклонов, скорость ветра которых не превышает 60 километров в час.