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Стало известно число жертв урагана в Таиланде

15:47
  • суббота
  • 05 января 2019

Ураган "Пабук" ослаб до тропической депрессии

Жертвами урагана "Пабук", обрушившегося до Таиланд, стали не менее трех человек. Такие данные приводят местные СМИ.

По данным Bangkok Post, два человека погибли в провинции Накхонситхаммарат. Еще один человек утонул в море в провинции Паттани после того, как ветром перевернуло лодку. Второй член экипажа до сих пор считается пропавшим без вести.

Из-за удара разгула стихии были эвакуированы почти 35 тысяч человек.

Тропический ураган "Пабук" подошел к Таиланду 2 января. Ожидалось, что стихия затронет популярные туристические зоны Самуи, Пхукет и Краби. В результате основной удар пришелся на провинцию Накхонситхаммарат. В субботу "Пабук" ослаб до тропической депрессии. Это самая низкая категория циклонов, скорость ветра которых не превышает 60 километров в час.

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