Собянин рассказал о реставрации еще двух павильонов на ВДНХ

Новую жизнь в 2019 году получат павильоны "Земледелие" и "Казахстан"

Сергей Собянин рассказал о будущем некоторых павильонов на ВДНХ. На своем персональном сайте он напомнил, что уже удалось сделать на территории комплекса. В частности, в прошлом году были отреставрированы Центральная аллея и фонтан "Золотой колос", открыта первая очередь Ландшафтного парк, новую жизнь получил павильон "Космос".

"В новом году нас тоже ждет множество удивительных открытий. Когда я первый раз зашел в павильон "Земледелие", мне показалось, что уникальная лепнина потолков вот-вот рухнет на наши головы. В 2014 году мы провели неотложные противоаварийные работы. После окончания реставрации в нем откроется Музей кириллицы - экспозиция о родном языке", - написал Собянин.

Мэр отметил, что павильону "Казахстан" повезло еще меньше. В 60-х он лишился цветного купола, а фасад заколотили стальными панелями. Собянин пообещал все исправить.

"Когда завершится реставрация, нашим глазам вновь откроется здание удивительной красоты. В обновленном павильоне будет работать культурно-деловой центр Республики Казахстан", - заключил он.