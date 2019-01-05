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Уехавшего за томосом Порошенко предали на Украине

12:23
  • суббота
  • 05 января 2019

Депутат "Блока Петра Порошенко" обвинил президента в массовом подкупе избирателей

Сегодня, 5 января, в Стамбуле начнётся процедура предоставления томоса об автокефалии украинской раскольнической церкви. Во главе делегации из Киева - так называемый митрополит Епифаний и Пётр Порошенко. А на Украине набирает обороты президентская избирательная кампания. В кулуарах Рады уже говорят: за правильную галочку в бюллетене добровольцам обещают заплатить по тысяче гривен.
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Подписать томос об автокефалии раскольнической церкви Украины в Константинопольском патриархате могут уже сегодня, а завтра планируется его передача. Получить вожделенный документ в Стамбул едет новоизбранный предстоятель раскольников митрополит Епифаний. Впрочем, его сан вызывает большие сомнения у представителей многих канонических православных церквей, как и вообще право называться священником. Видимо, для поддержки, одновременно с визитом в Турцию отправляют президент Порошенко и спикер Верховной рады Порубий. Хотят присутствовать при передаче томоса и насладиться своей, как они убеждены, победой. Ведь то, что единство и благополучие церкви и общества принесены в жертву политическим амбициям, очевидно для всех здравомыслящих мирян и священнослужителей, но не для нынешних руководителей Украины.

Порошенко, добиваясь автокефалии, торопился - спешил сделать, как он думал, подарок согражданам к Рождеству. Но в обществе это вряд ли оценили. В храмах канонической украинской православной церкви теперь ожидают массовых рейдерских захватов со стороны новоявленных церковных властей, как опасаются за свою безопасность и простые прихожане - всевозможные радикальные группировки восприняли раскол как повод к активным действиям. В посланиях зарубежных православных церквей украинцам по случаю Рождества сегодня звучат не только поздравления с праздником, но и тревога.

"Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистировании" униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьёзную угрозу единство православия в целом", - говорится в послании Сербской православной церкви

А Порошенко продолжает двигаться к священной для него дате - 31 марта выборы, которые нужно выиграть любой ценой. В обществе уже заговорили: команда президента начала по всей стране кампанию по подкупу избирателей.

"Действующий президент начал масштабную кампанию по фальсификации выборов. Это происходит в нескольких направлениях. Первое - подкуп избирателей. Сейчас так называемые агитаторы от Порошенко ищут на Украине людей, которые готовы продать свой голос за одну тысячу гривен. Сами они будут получать по 200 гривен за каждого согласившегося отдать свой голос. Это грубое нарушение закона о выборах, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы", - говорит нардеп Виталий Куприй.

Примечательно, что такое заявление делает депутат от пропрезидентской партии.  Куприй предложил всем, кто столкнулся с подобным, сообщать ему для дальнейшего расследования с привлечением полиции. Теперь остается узнать, много ли фактов нарушений он соберет, прежде чем перестанет быть депутатом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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