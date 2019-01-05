Пять девушек сгорели заживо во время квеста в Польше

Они не смогли выбраться из лабиринта, когда в здании начался пожар

В Польше пять девушек-подростков погибли при пожаре во время квеста. Самой младшей было 15 лет. По условиям игры девочки должны были выбраться из запертой комнаты, пройдя через лабиринт. Здание неожиданно охватило пламя. Пожарные приехали слишком поздно. Причины трагедии пока неизвестны, на месте работают следователи.

Новость о страшной и нелепой трагедии потрясла небольшой польский город Кошалин. Часть улицы, где произошло ЧП, по-прежнему оцеплена. Там работает полиция и прокуратура. Пять подруг в возрасте от 15 до 20 лет отмечала день рождения. Девушки отправились на квест. По сценарию участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий. В самый разгар игры в здании вспыхнул пожар, передает "ТВ Центр". Огонь быстро охватил весь первый этаж. Когда на место прибыли экстренные службы, из окон уже вырывалось пламя.

Выбраться из горящего здания удалось лишь одному человеку. По предварительной информации, это молодой мужчина - сотрудник игрового центра. Польские СМИ сообщают, что он знал разгадки головоломок и поэтому успел сбежать. Пострадавший получил серьезные ожоги и в тяжелом состоянии находится в больнице.

Главный вопрос, которым задаются сейчас возмущенные горожане - как такая трагедия вообще стала возможной. Но ответа до сих пор нет. Личности организаторов и сотрудников квеста установлены. Почему они не пришли на помощь клиентам, выясняется.

На данный момент своего поста лишился один из чиновников министерства образования. Воскресенье объявлено в Кошалине днем траура.

Кристина Мамиконян, Юлия Олейник, "ТВ Центр".